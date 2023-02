Ermittlungen gegen Frau nach blutigem Streit eingestellt

Kassel (dpa/lhe) - . Nach einem tödlichen Streit an Silvester in Kassel hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die beteiligte Frau eingestellt. Die 46-Jährige habe dem 52 Jahre alten Mann die tödlichen Messerstiche nicht beigebracht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass sich der 52-Jährige nach der Auseinandersetzung selbst das Leben nahm.