Ermittlungen gegen fünf Verdächtige nach Reizgasattacke

Homberg(dpa/lhe) - . Nach einer Reizgasattacke in einem Einkaufszentrum in Homberg im Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei fünf Tatverdächtige ermittelt. Es handle sich um vier männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am 13. Februar waren 14 Personen durch das Versprühen eines Tierabwehrsprays verletzt worden.