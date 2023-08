Ermittlungen nach Missbrauchsverdachtsfällen in Kitas

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mehreren Anzeigen wegen Missbrauchsvorwürfen in Frankfurter Kindertagesstätten nach. Seit Beginn des Jahres seien sechs Strafanzeigen von der Polizei an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.