Ermittlungen nach mutmaßlichem Mord in Spanien

Hanau/Marbella (dpa) - . Die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt nach einem mutmaßlichen Mordfall aus dem Sommer vergangenen Jahres in Spanien. Das Opfer soll ein 34-jähriger Mann sein, der zuletzt in Offenbach gewohnt habe und im Juni vergangenen Jahres im spanischen Marbella getötet worden sein soll. Die Ermittlungen laufen gegen mehrere namentlich bekannte Tatverdächtige, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Freitag erklärte. Nach derzeitigem Ermittlungsbestand sei einer der Verdächtigen dem Rockermilieu zuzuordnen.