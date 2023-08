Ermittlungen nach Veröffentlichung von AfD-Adressen

Die Antifa Frankfurt hatte im Internet die Privatadressen und weitere persönliche Daten hessischer AfD-Kandidaten für die Landtagswahl am 8. Oktober veröffentlicht. „Es ist längst überfällig, die Partei und ihre handelnden Individuen entschlossen zu bekämpfen. Wir wollen ihnen gemeinsam mit euch die Räume streitig machen, in denen sie sich wie selbstverständlich bewegen, unbehelligt fühlen und in Sicherheit wähnen“, hieß es in einem entsprechenden Aufruf der linken Gruppierung. Der AfD solle vor allem „auf militante Weise“ begegnet und ihr „das Leben zur Hölle“ gemacht werden.