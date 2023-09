Ermittlungen wegen gefälschter Pässe bei Sportverein

Marburg (dpa/lhe) - . Gegen mehrere Mitglieder eines Marburger Sportvereins ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Betrugs. Zwei Vorstandsmitglieder sowie eine weitere Mitarbeiterin werden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft von Dienstag verdächtigt, die Ausweisdokumente von mindestens drei Spielern gefälscht zu haben. Sie sollen so versucht haben, die nicht aus der EU stammenden Spieler als EU-Bürger beim hessischen Ligaverband zu melden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. So sollte die maximal erlaubte Zahl an gemeldeten Nicht-EU-Bürgern pro Team umgangen werden.