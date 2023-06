Ermittlungen wegen Kinderpornografie: Wohnungen durchsucht

Zwischen Montag und Freitag wurden insgesamt 75 Wohnungen und Häuser in Hessen durchsucht. Die Einsätze fanden in den Städten Wiesbaden, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Gießen und Kassel statt, außerdem in den Landkreisen Offenbach, Main-Kinzig, Schwalm-Eder, Kassel, Wetterau, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg, Rheingau-Taunus, Hochtaunus, Main-Taunus, Limburg-Weilburg, Groß-Gerau und Bergstraße.