Ermittlungen zum Tod von Zweijähriger dauern an

Fulda/Hohenroda (dpa/lhe) - . Nach dem Fund eines toten Kindes in einem privaten Pool im Landkreis Hersfeld-Rotenburg dauern die Ermittlungen weiter an. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda am Montag weiter mitteilte, wurde keine Obduktion angeordnet. Die Behörde geht davon aus, dass das zwei Jahre alte Mädchen ertrunken ist. Das Kind war vor rund eineinhalb Wochen tot in einem aufstellbaren Pool auf dem Grundstück der Eltern aufgefunden worden. Die Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte waren erfolglos geblieben.