Ermittlungserfolg in Südhessen: Tatverdächtiger gefasst

Das aus Eritrea stammende Opfer war am Abend des 24. Mai von einem Spaziergang nicht nach Hause im Stadtteil Mörfelden zurückgekehrt. Seine sterblichen Überreste wurden am Pfingstmontag von Zeugen in Säcken verpackt im Bereich des Bornbruchsees in Mörfelden-Walldorf gefunden. Eine 20-köpfige Mordkommission, das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermittelten.