Erneut Bombe in Hanau gefunden - Entschärfung am Sonntag

„Von der Bombe geht aktuell keine Gefahr aus, daher entschärfen wir sie auch erst am Sonntag“, sagte Alexander Majunke vom Kampfmittelräumdienst nach einer Mitteilung der Stadt. In einem Radius von einem Kilometer müssten Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In dem Gebiet liegen demnach auch ein Krankenhaus sowie mehrere Altenheime. Experten würden nun die weiteren Schritte vorbereiten, teilte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mit. Wann genau die Evakuierung am Sonntag beginnen soll, werde schnellstmöglich bekanntgegeben.