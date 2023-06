Erneut Geldautomat in Hessen gesprengt

Frankfurt (dpa/lhe) - . Unbekannte haben in Hessen erneut einen Geldautomaten gesprengt. Mindestens zwei Täter hätten in der Nacht zum Samstag eine Zufahrtsschranke zum Gelände eines Einkaufszentrums in Frankfurt beschädigt und sich so Zugang zu dem Gelände verschafft, teilte die Polizei am Sonntag mit. Hier sei dann der Geldautomat gesprengt worden. An den umliegenden Geschäften sei es zu erheblichen Beschädigungen gekommen. Die Schadenssumme und auch die Höhe der Beute seien noch unklar. Die Täter konnten flüchten.