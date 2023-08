Erneut großer Vollmond am Nachthimmel im August

Heppenheim (dpa) - . Nach einem großen Vollmond zum Start in den August zeigt sich der Erdtrabant in der Nacht auf Donnerstag erneut in seiner vollen Pracht. Wie schon zu Monatsanfang ist der Vollmond der Erde besonders nah, er sieht dadurch etwas größer aus als sonst. Die größte Erdnähe auf seiner Umlaufbahn erreicht der Mond nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde um 3.36 Uhr am Donnerstagmorgen. Für uns Menschen wirkt der Mond generell kurz nach Aufgang und kurz vor Untergang besonders groß.