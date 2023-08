Erneut lokale schwere Gewitter in Hessen möglich

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach den teils heftigen Gewittern am Mittwoch müssen sich die Menschen in Hessen auch am Donnerstag auf Gewitter und mögliche Unwetter mit Hagel und Sturmböen einstellen. Vor allem am Nachmittag und Abend gebe es lokal Unwettergefahren wegen heftigen Starkregens, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen im Norden auf 24, im Süden auf 29 Grad.