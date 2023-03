Erneut viel Wind in Hessen: Teilweise auch Schnee dabei

Offenbach (dpa/lhe) - . Stürmische Böen und Regenschauer bestimmen am Dienstag das Wetter in Hessen. Gegen Abend vermischt sich der Regen auch in tieferen Lagen mit Schnee und Graupel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu seien kurze Graupelgewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen neun und zwölf Grad. Im Bergland könne es Sturmböen geben. Bereits am Montagabend hatte ein Sturmtief für umgestürzte Bäume gesorgt. In Darmstadt kam es nach Angaben der Feuerwehr zu 23 Einsätzen.