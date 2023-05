Erneut Weltkriegsbombe in Hanau kurz nach Fund entschärft

Hanau (dpa/lhe) - . Bei Sondierungsarbeiten auf einem ehemaligen Firmengelände ist am Mittwoch in Hanau eine etwa 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Abend habe der Kampfmittelräumdienst den Sprengkörper entschärft, teilte die Stadt mit. Für die Dauer der Entschärfung war ein Sicherheitsbereich im Radius von rund 300 Metern um die Fundstelle festgelegt worden. Mehrere Hundert Menschen wurden evakuiert, vor allem Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft.