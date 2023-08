Erneut Weltkriegsbomben-Entschärfung am Niederwalddenkmal

Rüdesheim am Rhein (dpa/lhe) - . Nach dem Fund sieben weiterer Weltkriegsbomben in der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim am Rhein haben Experten am Dienstagnachmittag mit der Entschärfung begonnen. Zuvor waren Straßen und Waldwege an dem beliebten Ausflugsziel gesperrt worden. Die Polizei habe mit Hilfe von Drohnen kontrolliert, dass sich keine Menschen mehr in der Zone rund um den Fundort aufhielten, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann.