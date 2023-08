Erneuter Brand an Baumarkt: Mögliche Brandstiftung

Bensheim (dpa/lhe) - . Nach einer Reihe von Bränden an einem Baumarkt in Bensheim (Kreis Bergstraße) ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr wegen eines Palettenbrandes zum Baumarkt aus, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Am vergangenen Dienstag hatte bereits Dämmmaterial auf dem Parkplatz des Marktes gebrannt.