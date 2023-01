Ersatz für Ndicka: Eintracht-Interesse am Ecuadorianer Pacho

Frankfurt/Main (dpa) - . Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll nach Informationen des TV-Senders Sport1 an einer Verpflichtung des 21 Jahre alten Ecuadorianers William Pacho interessiert sein. Noch würden die finanziellen Vorstellungen der beiden Vereine für einen Wechsel im Sommer allerdings weit auseinander liegen, berichtete Sport1 am Mittwoch. Innenverteidiger Pacho steht bei Club Royal Antwerpen unter Vertrag und spielt bislang eine starke Saison in der belgischen Fußball-Liga.