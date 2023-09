Ersatzverkehr mit Bussen wegen Personalmangel bei der Bahn

Glauburg/Gelnhausen (dpa/lhe) - . Wegen Personalmangels in Stellwerken fahren an den Wochenenden zwischen Glauburg-Stockheim im Wetteraukreis und Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis keine Züge mehr. Stattdessen seien bis auf Weiteres Busse im Einsatz, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit.