Erste Aktivisten aus dem Fechenheimer Wald weggetragen

Kassel/Frankfurt. Mit einem Großeinsatz der Polizei hat im Fechenheimer Wald in Frankfurt die Räumung des von Umweltaktivisten besetzten Gebiets begonnen. Mehrere Menschen wurden von Beamten aus dem Gebiet getragen, wie eine dpa-Reporterin am Mittwoch berichtete. Zuvor hatte die Polizei dazu aufgefordert, den Bereich freiwillig und friedlich zu verlassen. Laut einem Sprecher, soll die Zahl der Aktivistinnen und Aktivisten im „niedrigen zweistelligen” Bereich liegen. Diese waren zum Teil hoch in die Bäume geklettert, die Polizei rückte mit einem Kran an.