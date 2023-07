Erste Bilder von Blitzen von neuen Wettersatelliten

Darmstadt (dpa) - . Eine neue Generation von Wettersatelliten schickt aus dem All erste Bilder von Blitzen bei Gewittern. Kurze Filmsequenzen zeigen, wie sich bei Tag und Nacht Blitze über Kontinenten und Ozeanen bewegen. „Das erste Satelliteninstrument, das in der Lage ist, Blitze in ganz Europa und Afrika kontinuierlich zu erfassen, ist jetzt eingeschaltet worden“, teilte die Europäische Agentur für meteorologische Satelliten (Eumetsat) mit Sitz in Darmstadt am Montag mit. Der sogenannte Lightning Imager an Bord eines „Meteosat Third Generation“-Satellits könne mit vier Kameras diese Aktivitäten bei Gewittern beobachten.