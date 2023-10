Erste deutsche Tiktok Book Awards auf Buchmesse verliehen

In der Kategorie „Autorin des Jahres“ gewann Jana Crämer. Ebenfalls ausgezeichnet wurde „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl als „Community Buch des Jahres“ und zusätzlich als „Bestseller des Jahres“. Die Tiktok-Nutzerin Tabea Grunert (@tabeajoanna) gewann in der Kategorie „Creatorin des Jahres“, der „Verlag des Jahres“ wurde der dtv Verlag.