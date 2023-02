Erste Gerichte arbeiten bei Neueingängen nur noch digital

Limburg/Kassel (dpa/lhe) - . Hessen kommt bei der Einführung der elektronischen Akte in der Justiz voran. Neueingänge bei Zivilverfahren vor dem Landgericht Limburg und bei allen Verfahren vor dem Sozialgericht Kassel werden nur noch elektronisch geführt, teilte Justizminister Roman Poseck (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit.