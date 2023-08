Erste Hinweise zu Frankfurter Einbruchserie

Frankfurt (dpa/lhe) - . Nach einem Beitrag über eine Einbruchserie in Frankfurt in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ sind erste Hinweise bei der Kriminalpolizei eingegangen. Wie vielversprechend diese sind, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Frankfurt mit. „Wir werden den Hinweisen auf jeden Fall nachgehen“.