Erste Kommunen genehmigen Breitbandausbau über Online-Portal

Hessen und Rheinland-Pfalz hatten das Portal auf den Weg gebracht und im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) nach dem sogenannten EfA-Prinzip („Einer für Alle“) von dem kommunalen IT-Dienstleister des Landes Hessen ekom21 entwickeln lassen. Aktuell stehe das Portal Kommunen in Hessen und Rheinland-Pfalz zur Verfügung, in weiteren Bundesländern werde es ausgerollt, erklärte das Ministerium. Jährlich würden bundesweit mehr als 100.000 Anträge zum Breitbandausbau gestellt, somit gehöre dieser Bereich zu den am häufigsten genutzten Verwaltungsverfahren. Die Plattform sei auch Teil der Gigabitstrategie des Bundes.