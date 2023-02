Erste Kraniche in Hessen gesichtet

Wetzlar (dpa/lhe) - . Die ersten Kraniche haben die Rückkehr in ihre Brutgebiete angetreten und sind wieder in Hessen zu sehen. „In den letzten Tagen sind schon einige Tausend Kraniche durch Hessen gezogen“, sagte Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Hessen, am Freitag in Wetzlar. Aufmerksame Naturfreunde hätten bereits die ersten Schwärme am Himmel beobachten können. In den nächsten Wochen würden bis zu 250.000 Tiere über Hessen erwartet.