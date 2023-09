Erste Niederlage der Saison: Frankfurt zu harmlos

Wolfsburg (dpa) - . Die Unentschieden-Serie von Eintracht Frankfurt ist gerissen - nur nicht so, wie die Hessen sich das vorgestellt hatten. Nach vier Remis am Stück verlor die Eintracht am Samstag mit 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg und kassierte dadurch im sechsten Spiel die erste Niederlage in der neuen Bundesliga-Saison. Frankfurts Weltmeister Mario Götze sah zudem in der 58. Minute die Gelb-Rote Karte (58.). Beide Wolfsburger Tore vor 28.323 Zuschauern schoss schon wieder Jonas Wind (31./84.).