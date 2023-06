Erstes „Childhood-Haus“ in Hessen: Hilfe aus einer Hand

Verschiedene Disziplinen wie Jugendamt, Justiz, Polizei, Medizin und Psychologie sollen hier zusammenarbeiten, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Frankfurt sagte. So soll es den Kindern erspart bleiben, von verschiedenen Institutionen stets neu untersucht und befragt zu werden. Das Land investiert 1,4 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes, in das die Anlaufstelle einzieht.