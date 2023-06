Erstmals Preis für Hessens beste Dorfbuchhandlung vergeben

Wiesbaden/Lauterbach (dpa/lhe) - . Der Buchladen Lesezeichen in Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist zur besten hessischen Dorfbuchhandlung gekürt worden. Die Buchhandlung sei nicht nur Kulturvermittlerin, sondern auch aktive Gestalterin von gesellschaftlicher Teilhabe, teilte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit.