Erwerbstätige arbeiteten 2022 mehr: Bundesweit höchstes Plus

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Jeder erwerbstätige Mensch in Hessen hat 2022 durchschnittlich 1356 Stunden gearbeitet und damit 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies sei der höchste Zuwachs unter allen Bundesländern, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Deutschlandweit lag das Plus nur bei 0,1 Prozent. Mit im Schnitt 1815 Stunden arbeiteten Selbstständige und mithelfende Familienangehörige besonders viel, Arbeitnehmer kamen durchschnittlich auf 1314 Stunden.