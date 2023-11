Etwas mehr Hilfen zur Erziehung im vergangenen Jahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Hessen haben im vergangenen Jahr etwas mehr Hilfen zur Erziehung geleistet als im Vorjahr. Insgesamt seien 2022 knapp 61.000 solcher Maßnahmen gezählt worden, das waren rund 1300 Hilfen oder 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auch die Hilfen zur Eingliederung junger Menschen mit seelischer Behinderung nahmen zu, und zwar um 800 Maßnahmen oder 6,8 Prozent auf insgesamt 12.600.