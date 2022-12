Etwas Sonne am Adventssonntag: Ab Montag milder

Offenbach (dpa/lhe) - . Am vierten Adventssonntag wird in Hessen ruhiges Winterwetter herrschen. Der Tag starte nebelig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Zwischendurch zeigen sich einige Sonnenstrahlen bei Höchstwerten zwischen minus 4 und 1 Grad. Im Tagesverlauf ziehen dichte Wolken auf, bis zum Abend bleibt es jedoch trocken. In der Nacht zu Montag setzt von Westen her Regen ein. Dabei kann sich laut DWD Glatteis bilden. Die Temperaturen fallen auf minus 3 bis minus 7 Grad.