Etwas weniger offene Stellen im Gastgewerbe

Viel Arbeit, wenig Geld, wenig Freizeit - das Berufsbild gilt seit langem in der öffentlichen Wahrnehmung als unattraktiv. „Früher waren diese Jobs wenigstens krisensicher, aber diese Stabilität ist durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg zerrüttet worden“, erklärt Kasties. Auch ächzten die Gastronomen unter den gestiegenen Kosten. In den Städten könnten sie diese zum Teil an die Gäste weitergeben, in ländlicheren Gebieten sehe das anders aus. „Dort gibt man nicht über 30 Euro für ein Wiener Schnitzel aus.“