Europaministerin: Mehr Solidarität in der EU

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit Blick auf die laufenden Europawochen hat sich Hessens Europaministerin Lucia Puttrich für mehr Zusammenhalt zwischen den Ländern ausgesprochen. Die gelebte Solidarität sei das, was Europa ausmache, sagte sie am Dienstag in Wiesbaden bei einer Regierungserklärung im Landtag. Unter anderem in Hessen werden seit Ende April und noch bis 31. Mai die Europawochen gefeiert.