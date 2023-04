Europaparlament diskutiert über Fahrerstreik in Gräfenhausen

Die Europaabgeordnete Gaby Bischoff (SPD), die am Montag die streikenden Fahrer besucht hatte, betonte, Verhältnisse wie die der Fahrer in Gräfenhausen dürften in Europa nicht Teil der Normalität sein. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“, forderte sie. Die beste Gesetzgebung nütze nichts, wenn sie nicht auf nationaler Ebene umgesetzt werde.