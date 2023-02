Ex-Bundesbank-Präsident soll Commerzbank-Aufsichtsrat leiten

Frankfurt/Main (dpa) - . Ex-Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist auf dem Sprung an die Aufsichtsratsspitze der Commerzbank. Das Kontrollgremium des Geldhauses habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, Weidmann zu seinem Vorsitzenden zu wählen, sofern dieser wie vorgesehen von der Hauptversammlung am 31. Mai in den Aufsichtsrat gewählt werde. Das teilte der Frankfurter MDax-Konzern am Mittwoch einen Tag vor seiner Bilanzvorlage mit.