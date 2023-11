Ex-Chiefs-Spieler der Dolphins: „Will sie fertig machen“

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Football-Profi Tyreek Hill von den Miami Dolphins will sein ehemaliges Team Kansas City Chiefs in der ersten Frankfurt-Partie „fertig machen“. Er wünsche seinem Ex-Team aber auch „ein gutes“ Spiel, sagte der 29 Jahre alten Wide Receiver am Donnerstag. Die Miami-Mannschaft von Chefcoach Mike McDaniel trifft am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Frankfurter Stadion auf den aktuellen Super-Bowl-Champion aus Kansas City.