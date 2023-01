Ex-Geschäftsführer von Goldhändler PIM wieder in Haft

Darmstadt (dpa) - . Der verurteilte frühere Geschäftsführer des insolventen Goldhändlers PIM sitzt wieder in Untersuchungshaft. „Wir haben weiter Haftgründe gesehen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch. So sei immer noch unklar, wo große Mengen des verschwundenen Geldes seien. Nach einer Beschwerde der Anklagebehörde habe das Oberlandesgericht Frankfurt gegen den 51-Jährigen wieder den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet und diese am Dienstag vollstreckt.