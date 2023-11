Ex-NFL-Profi Vollmer: Spiel in Frankfurt Chance für Patriots

Frankfurt/Main (dpa) - . Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer sieht den Auftritt in Frankfurt am kommenden Wochenende als große Chance für sein Ex-Team, die New England Patriots. „Bei der letzten Erhebung hatten wir die größte Fangemeinde aller NFL-Teams in Deutschland. Die meisten davon haben uns bislang nur im TV verfolgt. Jetzt sind wir in Deutschland. Den Fans wollen wir natürlich auch was bieten, es soll ein großes Dankeschön für ihre riesige Unterstützung sein“, sagte der 39-Jährige der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Donnerstag).