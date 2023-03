Ex-Polizist wegen Strafvereitelung im Amt verurteilt

Der 45-jährige Ex-Polizist hatte während seiner Tätigkeit bei der Polizei in Gießen 18 Ermittlungsverfahren in den Jahren 2020 und 2021 nicht bearbeitet. Damit dies nicht auffiel, notierte er rückwirkend in den Akten zum Beispiel den scheinbaren Versand von Ladungen und Anhörungsbögen sowie angebliche Telefonate. Die Bögen seien nicht zurückgeschickt und die geladenen Täter sowie Zeugen nicht zum Termin erschienen, schrieb er zudem. Auch berichtete er fälschlicherweise von Opfern, die kein Interesse an einer Strafverfolgung mehr hätten.