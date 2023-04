Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Morgen ist also Schluss. Endgültig. Für immer. Wirklich? Die deutschen Atommeiler werden abgeschaltet. Die einzig richtige Entscheidung? Oder werden wir diesen Schritt bald bereuen? Eine Umfrage von Infratest Dimap zeigt: Die Mehrheit der Deutschen (59 Prozent) hält das Aus für falsch. Das Gros derjenigen sorgt sich um weiter steigende Energiekosten. Ein heiß diskutiertes Thema derzeit – und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Newsletter „Die Woche in Hessen“. Ich hatte Ihnen ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir uns ab sofort jeden Freitag aus der Chefredaktion melden. Heute bin ich das, nächsten Freitag mein Kollege Olaf Streubig. Zurück zum Atomausstieg: Unsere Experten Jens Kleindienst und Johannes Lahr liefern sich einen Schlagabtausch zu dem Thema in ihrem „Pro & Contra“. Was meinen Sie?