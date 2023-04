Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Schon in wenigen Tagen steigen in jedem Fall zwei sportliche Highlights in Ihrer Nähe. Da wäre zum einen der beliebte Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. John Degenkolb, Jasper Philipsen, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Pascal Ackermann – diese Namen lassen Radsportfans mit der Zunge schnalzen. Und alle werden sie diesmal dabei sein, wenn die Profis gleich zwei Mal den Feldberg erklimmen müssen. 3000 Höhenmeter auf 202 Kilometer verteilt – eine knallharte Strecke. Sie schauen lieber Spitzentennis? Dann kommen Sie in Wiesbaden vom 30. April bis 7. Mai auf Ihre Kosten: Bei den Wiesbaden Tennis Open schlagen wieder zahlreiche Top-100-Spielerinnen der Weltrangliste auf. Mit Jule Niemeier und Sabine Lisicki sind auch zwei klanghafte deutsche Namen mit von der Partie.