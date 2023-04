Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Auf der Wiese liegen, ein Eis genießen und zwischendurch mal im kühlen Nass ein paar Bahnen ziehen – eine herrliche Vorstellung. Sind Sie dabei? Schließlich öffnen am Montag die ersten Freibäder in der Region. Nein? Noch unentschlossen? Ja, geht mir genauso. Der Blick aus dem Fenster lässt einen eher frösteln… Wer auch bei kühleren Temperaturen ins Wasser gehen möchte, kann dies am Montag zum Beispiel im Wiesbadener Opelbad oder dem Waldschwimmbad in Niedernhausen tun, genauso in Heppenheim, Bensheim und Erbach. So, apropos Wärme: Das wären wir beim ersten Thema, das die Woche in Hessen geprägt hat.