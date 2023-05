Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Die Frankfurter Eintracht gewinnt den DFB-Pokal. Ich lege mich mal fest. Es würde einfach zur SGE passen: In der Liga stürzen Sebastian Rode und Co. immer weiter ab, in einem „Alles-oder-Nichts“-Spiel können die Frankfurter dann plötzlich wieder über ihre Grenzen hinaus gehen. Zumal sie in Berlin nicht der Favorit sind – das spricht in meinen Augen auch für die Eintracht. Erstmal hat aber wohl ein anderer hessischer Topclub was zu feiern: Der SV Darmstadt 98 könnte an diesem Samstag den Aufstieg in die Bundesliga bejubeln. Wenn der Hamburger SV heute Abend nicht gegen SC Paderborn gewinnt und die Lilien morgen wiederum den FC St. Pauli schlagen. Dann dürfte der Ausnahmezustand in der Heinerstadt herrschen. Verfolgen Sie alles zu den 98ern in unserem Schwerpunkt.