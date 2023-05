Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Was hatten Sie heute zum Frühstück? Vielleicht ja ein Brot mit Honig? Wussten Sie, dass Bienen zwei bis drei Mal die Welt umrunden, um ein 500-Gramm-Glas Honig zu produzieren? Im Schnitt sind die fleißigen Insekten 100.000 Kilometer dafür unterwegs. Ohnehin sind Bienen extrem spannende Tiere. Am 20. Mai, also morgen, feiern wir den Weltbienentag – ein schöner Grund, um eventuell mal etwas über die verschiedenen Arten zu lesen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Newsletter „Die Woche in Hessen“. Diesmal mit einem kleinen Abstecher in eine andere Welt, nein, einfach nur über den Rhein.