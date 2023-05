Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Auch in Wiesbaden ist über Pfingsten richtig was los: Das Internationale Reitturnier lockt wieder Zehntausende in den Biebricher Schlosspark. Sie können Olympiasieger wie Isabelle Werth und Dorothee Schneider aus nächster Nähe bestaunen. Mein persönliches Highlight: die Flutlicht-Kür am Sonntagabend. Eine wundervolle Atmosphäre bestimmt dann das Dressurviereck. Ebenso beliebt: die Pferdenacht an diesem Freitagabend und der Geländeritt in der Vielseitigkeit am Samstag. Unsere Reitexpertin Lisa Bolz hat alles, was Sie wissen müssen, parat.