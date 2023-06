Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

7000 Athleten, Delegationen aus 190 Ländern, 26 Sportarten – die Welt freut sich auf die Special Olympics in Berlin. Dem größten inklusiven Sport-Event der Erde. In den vergangenen Wochen waren viele Städte in Hessen bereits eine „Host Town“ für Nationalteams. An diesem Samstag werden die Spiele nun in der Bundeshauptstadt eröffnet. Und auch dann werden viele Hessen mitmischen. Meine Kollegin Barbara Yurtoeven stellt zwei davon stellvertretend vor, erzählt die Geschichte der Hockeyspielerinnen Chloé Beloin und Marius Ohlendorf aus Wiesbaden.