Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Kommen wir zum Badewetter. Gehen Sie am Wochenende ins Freibad oder an den See? Und wenn ja: Was ziehen Sie an? Von oben ohne bis Burkini: Einige Textilien stellen für die Freibad-Betreiber ein Problem dar. Wir haben uns exemplarisch im Kreis Bergstraße umgehört, welche Badekleidung in den Bädern des Kreises üblich, unerwünscht oder verboten ist. Dabei kam Interessantes zum Vorschein.