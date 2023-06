Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Einen wichtigen Beitrag „zur faktenorientierten Information der Gesellschaft“ leistet dabei auch ein Bundesinstitut mit Sitz in Wiesbaden – von dessen Existenz viele noch viel zu wenig wissen. Direktorin Katharina Spies, die Frau an der Spitze, will in einer „Welt voller Fake News“ mit validen Daten Orientierung geben und Mut machen im Umgang mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Beispiel Demografie: „Auch wenn in unserem Land immer mehr ältere Menschen leben, muss die Zukunft nicht alt aussehen. Der demografische Wandel ist gestaltbar – es kommt darauf an, was wir daraus machen.“ Hier sprechen das Denken in Möglichkeiten, Resilienz und Kreativität – und dies sind ebenfalls „Future Skills“.