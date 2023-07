Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Und so, wie eine gigantische Eisbahn in Wiesbaden ein Novum sein könnte, solch ein Novum hat es in dieser Woche bei den Wetzlarer Festspielen in Mittelhessen gegeben. Die haben in ihrer immerhin 70 Jahre bestehenden Historie die erste Demo gegen einen Künstler-Auftritt erlebt. Proteste gab es schon lange vor und jetzt zum Auftritt der bayerischen Kabarettistin Lisa Fitz. Ein Bündnis wirft Fitz vor, antisemitische Codes zu nutzen und Stereotype zu befeuern. Ob sich die Demonstranten und die Künstlerin etwas zu sagen hatten, lesen Sie in der Rezension meines Kollegen Pascal Reeber.